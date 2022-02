Conte, clamoroso sfogo dopo il ko: “Valuterò il mio futuro con il Tottenham”

Il ko di misura in trasferta contro il Burnley ha demoralizzato Antonio Conte . Il tecnico del Tottenham lo ha detto chiaramente nel post-partita: “Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, per me è molto frustrante . Ho bisogno di parlare con la società, bisogna fare delle valutazioni e trovare la soluzione migliore”.

Classifica Premier League: Tottenham fuori dall'Europa

Conte: “Non accetto questa situazione”

“Non posso accettare di continuare a perdere, mi dispiace per i tifosi. Gli allenatori cambiano, i giocatori no e i risultati sono sempre gli stessi. Questa situazione non va bene per nessuno, non posso accettarla. Forse non sono così bravo. Il Tottenham mi ha chiamato per cambiare le cose, ma sono troppo onesto”.

Conte: “Non posso chiudere gli occhi”

“Facciamo un bilancio con la società perché, ripeto, non è giusto, non fa bene a tutti continuare a perdere. Sto cercando di fare di tutto per cambiare la situazione, ma la situazione non sta cambiando. La realtà è che c'è qualcosa che non va. Non voglio chiudere gli occhi. Voglio aiutare il Tottenham. Sono troppo onesto per chiudere gli occhi e continuare così, e anche per prendermi lo stipendio. Non è giusto in questo momento”.