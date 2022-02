Conte si scusa: "Ho sbagliato, aiuterò il Tottenham fino alla fine"

Lo sfogo di Conte dopo la sconfitta del Tottenham contro il Burnley ha fatto tremare i tifosi degli Spurs, colpiti dalle parole dell'ex tecnico dell'Inter che ha aperto a un clamoroso addio e che poi ha avuto un confronto con il presidente Daniel Levy, come confermato dallo stesso Conte nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier contro il Leeds: "Sì, ho parlato con la società. Il nostro presidente sa molto bene che io sono qui per aiutare il club in qualsiasi momento. E che lo farò fino alla fine. Questa è la realtà, e lui sa che stiamo lavorando duramente. Ha una grandissima considerazione per il nostro impegno e per quello del mio staff", ha spiegato.