Premier, Conte torna a vincere: Leeds travolto, Kulusevski a segno

LEEDS (Inghilterra) - Torna a vincere Antonio Conte grazie al successo per 4-0 sul campo del Leeds, nel match valido per il 27° turno di Premier League. Tre punti importanti per un Tottenham che si rilancia in zona Champions, portandosi momentaneamente a -4 dal quarto posto dello United. Primo tempo impressionante degli ospiti che passano al 10' con Doherty, per poi raddoppiare al quarto d'oro con l'invenzione di Kulusevski che sorprende il portiere avversario sul primo palo, dopo essersi liberato di due difensori. Prima della mezz'ora c'è spazio anche per il tris con Kane che gira a rete un assist al bacio di Hojbjerg. Con il risultato in cassaforte la formazione del tecnico italiano (amonito al 63' per proteste) lascia qualche occasione ai ragazzi di Bielsa che però non sfruttano, e all'85' è Son a trovare il poker su lancio perfetto di Kane. Crisi nera per i Whites a soli 3 punti di vantaggio dalla retrocessione.