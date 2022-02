Chelsea: "Situazione in Ucraina orribile. Preghiamo per la pace"

LONDRA (REGNO UNITO) - A poche ore dalla finale di Carabao Cup contro il Liverpool il Chelsea ha diramato un breve comunicato sul conflitto che vede coinvolte Ucraina e Russia: "La situazione in Ucraina è orribile e devastante. I pensieri del Chelsea FC sono rivolti verso tutte le persone che si trovano in Ucraina. Tutti al club pregano per la pace". Il comunicato dei Blues arriva in seguito alla decisione del magnate russo Roman Abramovich di lasciare la guida del club nelle mani degli amministratori e della Fondazione.