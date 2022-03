Premier, colpo West Ham: è a -2 dallo United di Cristiano Ronaldo

LONDRA (Regno Unito) - Un gol del ceco Tomas Soucek su assist di Marcos Antonio dopo 59 minuti basta al West Ham - privo dell'ex Torino e Juventus Angelo Ogbonna per un infortunio al ginocchio - per sbrigare la pratica Wolverhampton ed agganciare provvisoriamente l'Arsenal - che ha però tre match in meno - al quinto posto della classifica di Premier League con 45 punti conquistati in 27 partite, a -2 dal Manchester United di Cristiano Ronaldo, Pogba e Cavani, a parità di gare disputate. Ai Wolves non bastano gli ingressi nel finale dell'ex Lazio Pedro Neto e del messicano Raul Jimenez, la scorsa estate a lungo corteggiato dalla Juventus: i ragazzi di Bruno Lage restano così in ottava posizione a quota 40, a due lunghezze dal Tottenham di Conte, Bentancur e Kulusevski settimo.