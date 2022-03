Premier, Maddison e Vardy fanno volare il Leicester: Burnley ko

BURNLEY (REGNO UNITO) - Grazie ai gol segnati da Maddison e Vardy, il Leicester espugna il campo del Burnley, nel recupero della 22esima giornata di Premier League e guadagna tre punti fondamentali per allontanarsi in maniera quasi definitiva dalle zone calde della classifica. La gara è stata equilibrata, ma poco emozionante, con gli uomini di Rodgers che hanno provato con più convinzione a portare a casa i tre punti.

Burnley-Leicester 0-2, tabellino e statistiche

Maddison e Vardy decisivi nel finale

Nel primo tempo gli ospiti hanno sfiorato il gol con Ricardo Pereira (che dopo una bella azione personale si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario), mentre i padroni di casa si sono visti annullare una rete (al ventesimo) segnata da Cornet, per fuorigioco. Dopo un'altra occasione fallita da Daka, il Leicester ha sbloccato il risultato ad otto minuti dalla fine, grazie ad un bolide di Maddison dalla distanza. In pieno recupero arriva anche il raddoppio di Vardy, che di testa gira in rete un assist di Barnes.

