"Abramovich verso la cessione del Chelsea: in arrivo tre offerte"

LONDRA (INGHILTERRA) - L'avventura di Roman Abramovich al Chelsea potrebbe davvero essere giunta al capolinea. Il magnate russo, che ha acquistato il club nel 2003, secondo il tabloid inglese The Sun sarebbe vicino alla cessione dei Blues dopo averne affidato la gestione alla fondazione per via delle sanzioni del governo britannico sugli imprenditori russi che operano nel Paese. Secondo le fonti inglesi, sarebbero attese ben tre offerte.

Abramovich vicino alla cessione del Chelsea

Tra i possibili acquirenti ci sarebbe una cordata guidata dal miliardario svizzero e imprenditore nel settore delle apparecchiature mediche Hansjorg Wyss, che a tal proposito ha commentato: "Abramovich sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra, vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea. Io e altre tre persone abbiamo ricevuto una proposta per l'acquisto del Chelsea ma Abramovich chiede troppo. Il Chelsea gli deve 2 miliardi di sterline e non ha soldi. Ad oggi, non conosciamo il prezzo esatto di vendita. Devo esaminare le condizioni generali; quello che posso già dire è che sicuramente non farò una cosa del genere da solo. Se dovessi acquistare il Chelsea, lo farò con un consorzio composto da sei a sette investitori". I tifosi, intanto, hanno invitato l'oligarca a restare alla guida del club, preso nel 2003 e fatto diventare grande portandolo sul tetto del mondo.