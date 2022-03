Conte travolge Lampard: il Tottenham batte 5-0 l'Everton!

LONDRA - Continua il buon momento del Tottenham di Conte, che ottiene la seconda vittoria consecutiva travolgendo per 5-0 l'Everton di Lampard nella 28esima giornata di Premier League. Gara mai in discussione al Hotspur Stadium, con i padroni di casa che mantengono il totale controllo per 90 minuti. La prima rete arriva al 14' con il cross di Sessegnon e lo sfortunato intervento di Keane che nel tentativo di anticipare Kane finisce invece per segnare nella propria porta. Tre minuti dopo c'è un uno-due fantastico tra Son e il nuovo acquisto dalla Juventus, Kulusevski che serve un pallone perfetto al sudcoreano per il raddoppio. Al 37' arriva il tris con il lancio lungo di Lloris per Kane che a tu per tu con Pickford non sbaglia. Nella ripresa il nuovo entrato Reguilon segna già al 46' su assist ancora di Kulusevski. La squadra di Conte continua a pressare e al 55' arriva prima la traversa di Dier, poi dopo pochi secondi Doherty recupera palla e serve Kane che con un destro al volo firma il 5-0 e la doppietta personale. L'Everton aspetta solo il triplice fischio, con gli Spurs che continuano a dominare sfiorando più volte anche il sesto gol. Con questo risultato il Tottenham sale al settimo posto, momentaneamente a -3 dall'Arsenal al quarto posto. Momento nero per l'Everton: Lampard è a un solo punto dalla zona retrocessione.