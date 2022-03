Premier League, stop alla trasmissione delle partite in Russia

LONDRA (INGHILTERRA) - Non solo le sanzioni economiche della comunità internazionale per la Russia, che dovrà rinunciare anche alla Premier League. Tutti i club della lega del massimo campionato inglese, in segno di protesta contro la guerra in Ucraina scatenata dall'invasione russa, hanno infatti "concordato all'unanimità - come si legge in una nota - di sospendere l'accordo con il partner televisivo russo Rambler (Okko Sport) con effetto immediato". Una decisione, informa la BBC, che le 20 società hanno preso in 15 minuti. Durante la riunione stabilita anche la donazione di un milione di sterline (1,3 milioni di dollari circa) a favore del popolo ucraino. "Chiediamo la pace e i nostri pensieri sono verso tutti coloro che sono stati colpiti dalla guerra - sottolinea ancora la Lega -. La donazione di un milione di sterline sarà devoluta al Disasters Emergency Committee (DEC) per fornire aiuti umanitari direttamente a chi ne ha bisogno".