Il Manchester Utd attende il Tottenham di Conte: Ronaldo a parte, torna Cavani

MANCHESTER (Regno Unito) - Due buone notizie e un motivo di apprensione per il Manchester United, impegnato sabato pomeriggio alle 18.30 nel match dell'Old Trafford contro il Tottenham di Antonio Conte: Rangnick recupera infatti Edinson Cavani e Raphael Varane, quest'ultimo dopo essere guarito dal Covid-19. Il centravanti uruguaiano, dopo il problema all'inguine, si è allenato con il gruppo squadra a pieno ritmo. Chi invece ha svolto lavoro parziale e personalizzato è stato Cristiano Ronaldo, non del tutto recuperato dopo il problema all'anca. In un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Manchester United informa che l'ex fuoriclasse della Juventus, protagonista di una fuga in Portogallo a poche ore dal derby perso 4-1 con il City, molto probabilmente salterà anche la sfida con gli Spurs di Conte e Paratici.