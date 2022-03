Liverpool inarrestabile: 2-0 al Brighton e 8ª vittoria di fila in Premier

BRIGHTON (Regno Unito) - Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ottenuta ai danni dell'Inter, il Liverpool prosegue la sua marcia vincente in Premier League: nel turno valido per la 29ª giornata la squadra di Klopp batte 2-0 il Brighton fuori casa, centrando la sua ottava vittoria consecutiva e confermandosi al secondo posto alle spalle del Manchester City, distante due punti a quota 68 punti. I Reds passano in vantaggio al 20' grazie a Luis Diaz, che segna il suo secondo gol in Premier dopo il suo arrivo dal Porto a gennaio con un tocco di testa su lancio lungo di Matip che beffa Sanchez in uscita: il portiere del Brighton sbaglia completamente il tempo dell'intervento, franando sul colombiano ma senza riuscirlo ad arginare. In apertura di secondo tempo Trossard si divora il gol del pari calciando alto davanti ad Alisson, e Salah risponde al 57' colpendo la traversa con un tocco morbido a scavalcare il portiere. Al 60' il Liverpool raddoppia: fallo di mano in area di Bissouma su tiro di Mané e rigore assegnato da Dean: freddo lo stesso Salah a battere Sanchez dal dischetto per il 2-0: ventesimo gol in campionato per l'egiziano, che chiude di fatto la gara prima di essere sostituito per infortunio (lieve botta per l'ex Roma) da Jota.