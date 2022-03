Conte: "Arteta contro il calendario? Si ricordi Tottenham-Arsenal"

"Arteta dovrebbe ricordarsi il rinvio di Tottenham-Arsenal. Io non l'ho dimenticato. E non è giusto parlare di correttezza o meno". Antonio Conte attacca il tecnico dell'Arsenal, che in conferenza si era lamentato del calendario imposto dalla Premier League: in campo mercoledì 16 marzo nel recupero contro il Liverpool, infatti, i Gunners dovranno tornare a giocare già sabato 19 contro l'Aston Villa. Il tecnico italiano ha così ricordato quando la Premier ha posticipato il derby fra Spurs e Arsenal, sebbene ci fosse un solo caso positivo fra i Gunners, tanto che a seguito delle polemiche furono riviste le norme per il rinvio delle partite.