Tuchel: "Manchester United? Ho tante ragioni per restare al Chelsea"

"Mi vedete forse meno legato al club o meno coinvolto? Assolutamente no. Ho detto tante volte che adoro stare qui e che questo club ha tutto quello di cui c'è bisogno per rendermi felice. Ad oggi ho tante ragioni per restare". Thomas Tuchel liquida così le voci secondo le quali potrebbe essere lui il nuovo allenatore del Manchester United nella prossima stagione, vista l'attuale incertezza al Chelsea. "Faccio del mio meglio e sento di avere il sostegno della società sin dal primo giorno, questo mi fa sentire al sicuro. Il futuro del club? Sono un dipendente e sono pronto a svolgere il mio ruolo e adattarmi. Vediamo cosa arriva. Capisco che l'incertezza possa portare paura ma possiamo anche fidarci di quello che c'è qui, della qualità del gruppo. Restiamo positivi, magari anche alla nuova proprietà piacerà vincere".