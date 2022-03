"Newcastle, pronta la maxi offerta per Neymar: il Psg non si oppone"

NEWCASTLE (Inghilterra) - Dopo Liga e Ligue 1, il futuro di Neymar potrebbe essere in Premier League. Questo è quanto riporta il quotidiano inglese 'Sun', secondo cui il Newcastle sarebbe pronto a presentare una maxi-offerta in estate per il fuoriclasse brasiliano. L'attaccante - sempre secondo il 'Sun' - non sarebbe più incedibile per il Psg, che anzi non sarebbe per nulla contrario alla partenza di una stella che ha brillato solamente a sprazzi e che non è riuscita a incidere nel percorso verso il grande obiettivo, la Champions League. Il club inglese sarebbe dunque pronto anche a farsi carico di uno degli stipendi più alti in circolazione, pur di ingaggiare uno dei giocatori migliori del mondo e iniziare quel progetto di grandi trionfi che la nuova proprietà ha in mente.