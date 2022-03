Juve, Kulusevski e Bentancur rinati al Tottenham. Conte li esalta

Al Tottenham fanno meglio che alla Juve . Tanto da essersi meritati un elogio da parte del tecnico Antonio Conte , nel corso della conferenza stampa alla previgilia del match di Premier League contro il West Ham . Gli Spurs in questione sono Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski : due ex bianconeri, da gennaio a Londra.

Le dichiarazioni di Conte su Kulusevski e Bentancur

E, così come ha dichiarato Conte, "in questi due giocatori abbiamo trovato tutte le caratteristiche necessarie per questo campionato. Nonostante abbia solo 24 anni, Bentancur ha già giocato 200 partite. Kulusevski è titolare con la sua nazionale. Non bisogna dimenticare che vengono da un club dove c'è sempre grande pressione, e per questo motivo sono abituati a gestire certi tipi di situazioni".