Shevchenko su Abramovic: "Il nostro rapporto non sarà più lo stesso"

Di certo non è un periodo semplice per Andriy Schevchenko. L'ex campione del Milan si è schierato in prima linea per dire no alla guerra tra Russia e Ucraina e in tutti i modi e attraverso ogni mezzo sta cercando di lanciare appelli per ristabilire l'ordine e la pace. In un'intervista al tabloid inglese Daily Mail ha parlato del rapporto con il proprietario del Chelsea Roman Abramovic. Il magnate russo lo acquistò nell'estate del 2006 per portarlo dal Milan ai Blues.