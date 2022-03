Premier League, Vieira e Rooney inseriti nella Hall of Fame

MILANO - La leggenda del Manchester United e dell'Everton Wayne Rooney e l'iconico capitano dell'Arsenal Patrick Vieira sono entrati oggi nella Hall of Fame della Premier League. La Hall of Fame riconosce e celebra l'eccezionale abilità e talento dei giocatori che hanno onorato la Premier League sin dalla sua creazione nel 1992. È il più alto riconoscimento individuale assegnato ai giocatori dalla League. Rooney e Vieira sono i primi due candidati del 2022, con un voto pubblico che si aprirà più tardi oggi per decidere gli altri sei che si uniranno a loro da una rosa di 25 ex giocatori.