Premier League, Jota e Fabinho trascinano il Liverpool in vetta: Watford ko

LIVERPOOL (Inghilterra) - Ad Anfield Road la 31esima giornata di Premier League si apre con la fondamentale vittoria di misura del Liverpool sul Watford per 2-0. Gli uomini di Jurgen Klopp sbloccano la gara al 22' con il gol firmato da Diogo Jota, che sul cross di Joe Gomez riesce a liberarsi per il colpo di testa anticipando l'uscita del portiere giallonero Benjamin Foster. Il portoghese, arrivato a 14 centri in questo campionato, sfiora anche la doppietta al 38' con una bella azione individuale e al 59' con un altro stacco aereo che si spegne di un soffio sopra la traversa. Solo un paio di minuti prima, al 57', la formazione ospite aveva avuto la grande opportunità per il pareggio sui piedi di Joao Pedro, troppo impreciso da distanza ravvicinata. All'89', dopo una gara ben più complessa del previsto, i 'Reds' trovano anche il raddoppio su calcio di rigore con Fabinho. Il Liverpool vola così temporaneamente in vetta alla classifica a quota 72 punti, mentre il Watford rimane ancorato al 18esimo posto con 22 punti.