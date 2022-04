Conte incensa Kulusevski: "Lo volevo già all'Inter. Grande acquisto"

LONDRA (INGHILTERRA) - Terza vittoria consecutiva per il Tottenham: gli Spurs rifilano una cinquina al Newcastle e ancora una volta tra i migliori in campo c'è l'ex Juve Dejan Kulusevski. Ennesimo assist per lo svedese, che porta a quota cinque il conto dei passaggi decisivi - a questi vanno aggiunte le due reti dal suo arrivo a Londra -. Il classe 2000 ha già convinto tutti, in particolar modo il suo tecnico, Antonio Conte, che nella conferenza stampa postpartita ha lodato lui e l'altro calciatore arrivato a gennaio dalla Juve, Rodrigo Bentancur.