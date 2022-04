Tottenham, Ginola pazzo di Kane: "Ora è come Maradona, ha tutto"

LONDRA (Inghilterra) - Pur non trovando la via della rete nel 5-1 rifilato dal Tottenham al Newcastle, Harry Kane si è reso ancora una volta protagonista della vittoria degli 'Spurs' attraverso una prestazione a tutto tondo - impreziosita da un assist - che è stata ampiamente elogiata dalla stampa inglese. David Ginola, ex calciatore del Tottenham tra il 1997 e il 2000, ha commentato con grande enfasi il momento del centravanti inglese a Sky Sports Uk. "Ora è come Maradona. Ha tutto: lanci lunghi, passaggi corti... Per un giocatore del suo calibro, è riduttivo lottare ogni anno per essere tra i primi quattro in campionato. Se ha proposte per il futuro da club che lottano per vincere trofei, dovrebbe andarsene. Alla fine della carriera contano solo i titoli".