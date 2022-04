Cristiano Ronaldo resta a secco: Manchester United ko con l'Everton

LIVERPOOL (Regno Unito) - Dopo il successo con il Tottenham di Conte e il pareggio con il Leicester cade ancora il Manchester United: con Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes in campo dal 1' e Pogba subentrato a Fred al 36' ed ammonito un quarto d'ora più tardi, ma ancora privo dell'ex Napoli e Palermo Edinson Cavani, al Goodison Park vince di misura l'Everton grazie al gol di Gordon dopo 27 minuti. I Red Devils partono forte e in appena 12' si costruiscono due occasionissime da rete non sfruttate da Rashford, poi lasciano via via terreno agli avversari. Dopo lo svantaggio, calano i ritmi e con essi le occasioni da rete: Richarlison sfiora il raddoppio al 36', pochi istanti prima dell'ingresso in campo del 'Polpo' ex Juventus, il man of the match chiede invano un calcio di rigore al 77'. L'ultima chance porta la firma di CR7: il fuoriclasse tornato in Premier proprio dai bianconeri ci prova invano al 93', 6' dopo essere stato sanzionato con il cartellino giallo per condotta antisportiva. In classifica i ragazzi di Rangnick restano al sesto posto con 51 punti - tanti quanti il West Ham - conquistati in 31 partite, i Toffees padroni di casa salgono a quota 28 (in 30), provvisoriamente a +4 sulla zona retrocessione (ma con una gara in più rispetto al Burnley terz'ultimo).