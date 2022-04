Ronaldo, la polizia indaga: "Presunta aggressione a ragazzo autistico"

Ci ha messo pochissimo a diventare virale il gesto che Cristiano Ronaldo ha commesso alla fine di Everton-Manchester United, match vinto dagli uomini di Lampard. Flop pesante per i Red Devils e per CR7, che si è pure macchiato di un brutto episodio: ha reagito con violenza, colpendo il telefono di un tifoso dell'Everton che lo stava riprendendo dopo la sconfitta. L'ex Juve si è scusato sui social, ma ora la polizia sta investigando sulla "presunta aggressione verso un 14enne autistico".

La madre del ragazzo: "Piangeva ed era scioccato"

Secondo le riscostruzioni, il tifoso dei Toffees è un ragazzo autistico di 14 anni che soffre di disprassia, un disturbo motorio che complica i movimenti del corpo. Si chiama Jake Harding ed era per la prima volta a Goodison Park per vedere l'Everton e il suo idolo CR7. La madre di Jake, come si legge anche su 'As', spiega che suo figlio, dopo la reazione di Ronaldo, "piangeva ed era totalmente scioccato, non ha digerito quello che era accaduto fino a quando non è tornato a casa. È rimasto davvero sconvolto. Abbiamo trascorso una giornata assolutamente fantastica fino a quegli ultimi secondi che hanno completamente rovinato la giornata".

Cristiano Ronaldo a secco, flop United

L'indagine della polizia

Si apprende che la polizia del Merseyside ha confermato di essere "in contatto" con i club e che durante la partita sono arrivate "segnalazioni di una presunta aggressione". Le autorità inoltre affermano che stanno "conducendo indagini e rivedendo i filmati delle telecamere di sicurezza", oltre a chiedere aiuto a "chiunque abbia informazioni su questo incidente".