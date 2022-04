Josè Enrique critica Ronaldo: “Non mi piace, si crede un Dio”

L'episodio che ha coinvolto Cristiano Ronaldo al termine di Everton-Manchester United – telefonino di un ragazzino acustico gettato a terra per la rabbia dopo la sconfitta – non ha attirato le simpatie sull'ex attaccante della Juve . Anzi. Ma c'è chi parla ora di un'antipatia che andrebbe avanti da diverso tempo. Come Josè Enrique , ex difensore spagnolo del Liverpool (dal 2011 al 2016), ma anche di Newcastle, Valencia e Saragozza.

Josè Enrique: “Ronaldo crede di poter fare ciò che vuole”

Josè Enrique non apprezza i comportamenti da star di Cristiano Ronaldo e non lo manda a dire: “Ho sempre detto che Cr7 non mi piace. Crede di essere Dio e di poter fare quello che vuole". Il pensiero è stato scritto dall'ex calciatore su Instagram. Poi lo spagnolo ha proseguito: “Ciò non significa che Ronaldo non sia uno dei migliori giocatori nella storia del calcio, ma come persone non mi piace”. Chissà se come dopo le critiche di Rooney, il portoghese dello United vorrà rispondere anche questa volta.

Everton-United: le scuse di Ronaldo

Dopo il brutto episodio di Goodison Park, con la polizia che ha aperto un'indagine, Cristiano Ronaldo ha chiesto scusa al giovane tifoso dell'Everton e lo ha anche invitato a vedere una partita a Old Trafford. Sarà sufficiente per chiudere l'incidente? La mamma del ragazzo ha fatto sapere che il figlio era letteralmente sotto shock dopo il gesto del giocatore lusitano. Il nervosismo di Ronaldo è solo parzialmente spiegabile con la brutta stagione del Manchester United, che rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League.