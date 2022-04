Conte: "Covid? Sto bene. Voglio tornare con il Brighton"

"Dopo la partita con l'Aston Villa e il giorno successivo ho iniziato ad avvertire un po' di sintomi lievi e mal di gola. Ho fatto il test ed è risultato positivo, ma ora sto bene". Il tecnico del Tottenham Antonio Conte, positivo al coronavirus, racconta così la sua esperienza con la malattia in vista del match con il Brighton. "Ho seguito un allenamento a distanza, penso che sabato sarò al mio posto in panchina - ha evidenziato -. Visto il tempo trascorso dalla mia positività, penso di poterci essere sabato". L'allenatore pugliese ha confessato che "è stata una settimana strana per me e per i calciatori, perché sono abituati ad allenarsi con me e non solo con il mio staff, ma va bene così, hanno fatto un ottimo lavoro".