Premier, il Leicester crolla contro il Newcastle

ROMA - Il Leicester, prossimo avversario della Roma nell'Europa Conference League, cade 2-1 in casa del Newcastle nella gara valida per la 33.a giornata di Premier League. Le 'Foxes' si portano avanti con Lookman al 19' del primo tempo, ma i padroni di casa reagiscono e ribaltano la partita grazie alla doppietta di Guimaraes, a segno al 30' del primo tempo e - in pieno recupero - al 50' della ripresa. Il Newcastle sale così a 37 punti, vicinissimo alla salvezza, mentre il Leicester rimane fermo a 40. Nell'altra gara del pomeriggio frenata del West Ham, a caccia di un posto in Europa, contro il Burnley, che va vicino al colpaccio portandosi in vantaggio con Weghorst al 33' e fallendo un rigore con Cornet al 46'. Nella ripresa gli Hammers riescono a evitare almeno il ko pareggiando con Soucek a un quarto d'ora dalla fine.