Premier League, Liverpool in testa: Diaz, Salah e Mané stendono lo United

LIVERPOOL (Inghilterra) - Nel recupero della 30ª giornata di Premier League il Liverpool si impone 4-0 sul Manchester United ad Anfield Road. Tutto facile per la formazione di Klopp, che sblocca la partita già al 5', con Luis Diaz, e raddoppia al 22' con il solito Salah. Tra le file dello United si fa sentire l'assenza di Cristiano Ronaldo, non convocato da Rangnick a causa del terribile lutto vissuto in famiglia. Al 68' Mané mette la firma sul 3-0 e chiude virtualmente una partita senza storia, mentre all'85' Salah sigla la sua doppietta personale. Si tratta di un successo fondamentale per i 'Reds', che volano temporaneamente in vetta alla classifica con 76 punti in attesa della risposta del Manchester City, impegnato domani sera all'Etihad contro il Brighton. Si complica invece la rincorsa ad un posto per la prossima Champions League del Manchester United, al 6° posto con 54 punti, a pari merito con l'Arsenal, impegnato a sua volta contro il Chelsea domani e attualmente con 2 partite in meno rispetto ai 'Red Devils'.