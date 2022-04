Walker, che figuraccia: sorpreso dagli ospiti a fare pipì sul muro di un hotel

PRESTBURY (Inghilterra) - Kyle Walker colto in flagrante. Il terzino del Manchester City è stato riconosciuto da alcuni tifosi mentre era intento a espletare i propri bisogni sulla parete esterna di un hotel. Gli ospiti, rimasti inorriditi, hanno inoltre aggiunto che il calciatore si è guardato intorno di nascosto prima di tirarsi su la felpa e il cappuccio prima di compiere il gesto in maniera furtiva. Uno spettatore, peraltro fan dei rivali del Manchester United, ha riconosciuto i tatuaggi sulle gambe di Walker quando il difensore inglese ha fatto capolino al 'The Bridge' di Prestbury, nel Cheshire, intorno alle 15:25. Un altro ospite ha raccontato così l'accaduto al 'Sun': “Ero appena arrivato per un pasto con la mia famiglia e all'improvviso sto guardando Kyle Walker, che ho subito riconosciuto, pisciare contro un muro. Era rivoltante. Non è stato molto veloce. Era lì da secoli. Siamo rimasti sconvolti. Prima di farlo, si guardava intorno per vedere se c'era qualcuno, poi si è tirato su la felpa e il cappuccio, ma era ancora riconoscibile per via dei suoi tatuaggi". Il terzino è stato avvistato sul posto il giorno dopo la sconfitta del suo Manchester City - per 3-2 - contro il Liverpool in FA Cup. Walker era assente a causa di un infortunio alla caviglia. La fonte, infine, ha aggiunto con sdegno: “Kyle era fuori da una birreria, ma piuttosto che andare in casa e usare il gabinetto come il resto di noi, ha scelto di attraversare un arco per liberarsi contro il muro, in piena vista degli ospiti paganti e delle persone che andavano e venivano nel parcheggio".