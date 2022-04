Premier League, chi vincerà il titolo tra City e Liverpool? Lo svela uno studio

Liverpool e Manchester City si giocano la vetta della Premier League nelle ultime giornate di campionato. I Reds, trascinati da un attacco tra i più potenti e prolifici della storia della società, sono a quota 76 punti dopo 32 partite, ma alle loro spalle la squadra di Guardiola non molla, avendo 74 punti e una partita in meno . Uno studio condotto da Nielsen Gracenote ha classificato i due club come i migliori in Europa, ma ciò che ha più interessato i tifosi inglesi è stata l'analisi per il pronostico della vittoria del titolo.

Lo studio e il grafico

Simon Gleave, capo dell'analisi sportiva di Nielsen Gracenote, ha affermato: "Dopo la vittoria del Liverpool per 3-2 contro il Manchester City in FA Cup e la vittoria per 4-0 contro il Manchester United che ha proiettato la squadra di Klopp in cima alla Premier League, la corsa al titolo in Inghilterra è diventata più combattuta che mai. Il nostro Euro Club Index stima che il Liverpool ha ora il 45% di possibilità di vincere il campionato, con il Manchester City (che ha giocato una partita in meno) al 55%. Il Liverpool ha superato il Manchester City nel nostro Euro Club Index, i Reds sono ora al primo posto in Europa e il City al secondo. Eppure quest'ultimo è ancora marginalmente favorito per vincere la Premier League".