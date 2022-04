Pogba ko: già finita la sua stagione nel Manchester United

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Tra i calciatori in scandenza di contratto più appetiti del calciomercato, con la Juventus che pensa a un suo ritorno in bianconero, Paul Pogba potrebbe aver già chiuso la sua avventura al Manchester United . Il centrocampista francese si è infatti infortunato martedì scorso nel match perso 4-0 a Liverpool (tra i 'Red Devils' out Ronaldo, omaggiato dal pubblico di Anfield Road dopo la perdita del figlio ) e ci vorranno almeno quattro settimane per il suo recupero.

In scadenza di contratto

Ad annunciarlo è stato l'allenatore Ralf Rangnick, che dalla prossima stagione lascerà la panchina all'olandese Erik ten Hag. "Non credo che sarà in grado di giocare di nuovo (in questa stagione, ndr)", ha detto il tecnico tedesco. Cresciuto nell'accademia dello United, Pogba è tornato a Manchester nel 2016 dopo essersi trasferito alla Juventus nel 2012. In estate, secondo quanto rivelato dal 'Sun', il suo contratto non verrà rinnovato e saluterà dunque Old Traford come il serbo Nemanja Matic (anche lui in scadenza), Marcus Rashford e Antonhy Martial, attualmente in prestito al Siviglia.