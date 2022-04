Cristiano Ronaldo torna titolare nella sfida tra Arsenal e United

LONDRA (Inghilterra) - Dopo il dramma che ha colpito la sua famiglia, con la scomparsa del figlio appena nato, Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in campo con la maglia del Manchester United. Per gli uomini di Rangnick c'è la complessa sfida all'Arsenal da affrontare e il tecnico tedesco ha deciso che CR7 partirà dal primo minuto. In palio punti decisivi per continuare la rincorsa ad un posto per la prossima Champions League, ma l'Emirates non farà mancare la sua vicinanza a Ronaldo dopo quanto ha vissuto negli ultimi giorni. Come accaduto ad Anfield, nella sfida tra Liverpool e Red Devils, il pubblico dei Gunners omaggerà la stella del calcio mondiale per mostrargli tutta la sua vicinanza dopo il grave lutto.