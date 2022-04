Ronaldo torna ma non basta: tris Arsenal e United a -6 dalla Champions

LONDRA (Inghilterra) - E' l'Arsenal ad aggiudicarsi lo scontro diretto in zona Champions League nel 34° turno di Premier, superando per 3-1 lo United. All'Emirates i Red Devils vanno ko nonostante il ritorno dal 1° minuto e al gol di Cristiano Ronaldo dopo il dramma della scomparsa di suo figlio; la formazione di Arteta si prende i tre punti e si porta al quarto posto a quota 60 (a +6 dagli uomini di Rangnick e con una partita ancora da recuperare). Dopo soli 3' minuti, la solita amnesia difensiva dei Red Devils, libera subito il vantaggio a Tavares. Al 32' Saka raddoppia su rigore, approfittando di un errore di Telles, e i Gunners scappano; serve allora Ronaldo per accorciare le distanze prima dell'intervallo. Nella ripresa gli ospiti hanno anche l'occasione del pari con il secondo penalty della gara: Bruno Fernandes si presenta davanti a Ramsdale centrando però il palo. Al 63' ci prova anche Dalot, legno anche per lui dopo una traversa colta nel primo tempo, così al 70' è una gran conclusione dalla distanza di Xhaka a chiudere l'incontro con il 3-1 finale