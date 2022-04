Eriksen, l'emozionante gesto verso i suoi ex tifosi commuove il Tottenham

Christian Eriksen non ha dimenticato il passato e al termine della sfida contro il Tottenham ha regalato un momento di pura emozione ai suoi ex tifosi. Il suo Brentford dodicesimo in Premier ha fermato gli Spurs sullo 0-0, facendogli perdere terreno nella rincorsa ad un posto in Champions. Prestazione brillante anche per il danese, che ha ritrovato il suo ex allenatore Antonio Conte, che lo ha allenato ai tempi dell'Inter, ma anche il suo pubblico che tante volte lo aveva applaudito a White Hart Lane. Cambia lo stadio ma non risultato e anche al Brentford Community Stadium i tifosi si sono scatenati.