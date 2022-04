Manchester United, Scholes punge Pogba: "Non è mai migliorato"

MANCHESTER (Inghilterra) - La travaglia seconda avventura di Paul Pogba con i colori del Manchester United sta per arrivare al capolinea, il francese a giugno sarà free agent ma intento le critiche non si risparmiano. Questa volta a scoccare una freccia velenosa nei confronti dell'ex Juventus è stata la leggenda Red Revils Paul Scholes. Alle pagine del tabloid "The Sun" Scholes non si è risparmiato tornando addirittura ai tempi delle giovanili: "Giocavo ancora per il Manchester United da quando Paul era praticamente un bambino e posso dire che ha assolutamente tutto quello che si può volere da un calciatore e da un centrocampista. Ha fisico e corsa. Detto ciò, a mio avviso non è mai migliorato come calciatore, sembra commettere costantemente gli stessi errori".