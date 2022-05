Ronaldo, il messaggio alle telecamere: "Non ho ancora finito"

MANCHESTER - Nonostante le tante voci e speculazioni sul suo futuro, Cristiano Ronaldo ha voluto lanciare un forte segnale ai tifosi del Manchester United dopo la vittoria per 3-0 sul Brentford, con CR7 protagonista capace di procurarsi e trasformare un rigore. Al termine della partita il fuoriclasse portoghese si è rivolto verso una telecamera dicendo: "Io non ho ancora finito”. Un messaggio che arriva dopo un lungo periodo di silenzio e le tante indiscrezioni sulla sua prossima stagione lontana da Manchester. Sulle parole di Ronaldo, che con il gol al Brentford ha raggiunto quota 24 reti stagionali, si è espresso anche Rangnick: “Per come abbiamo giocato è stato determinante, ha procurato e segnato il rigore, ha fatto molto. E sono convinto che possa fare moltissimo. Ma se resterà o no è una domanda che bisogna porre ad Erik Ten Hag e allo stesso Cristiano Ronaldo".