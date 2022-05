Eriksen, Frank: "Ci sono buone possibilità che rimanga al Brentford"

L'allenatore del Brentford Thomas Frank si è detto ottmisita sul fatto che Christian Eriksen possa proesguire la sua avventura nella squadra di Londra. É arrivato ai Bees a gennaio dall'Inter, dopo che non aveva ottenuto il via libera per giocare in Italia per il defibrillatore che gli è stato impiantato a seguito dell'arresto cardiaco subito durante gli ultimi Europei. Il suo contratto scade a giugno, ma l'allenatore del Brentford ha detto che "Sono sempre positivo, credo sempre che abbiamo ottime possibilità. So che è felice qui, si sta godendo il suo calcio. È una decisione che verrà presa a fine stagione".