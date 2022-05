"Lukaku rifiuta Milan e Newcastle. E il Chelsea chiede almeno 75 milioni"

Lukaku: "Il Chelsea chiede almeno 75 milioni"

Se Sky Sports UK ha annunciato un possibile interesse del Milan (grazie alle future disponibilità di Investcorp), il London Evening Standard ha subito rilanciato che Lukaku non sarebbe interessato a una possibile offerta. Che, comunque, dovrà essere sostanziosa: il Chelsea, infatti, "chiede almeno 75 milioni per rientrare, almeno parzialmente, dall'investimento della scorsa estate, in cui il club londinese aveva versato nelle casse dell'Inter, per assicurarselo, una cifra pari a 115 milioni di euro", ha aggiunto proprio Sky Sports Uk.

Il "No" di Lukaku "a Newcastle e Milan". L'attaccante vuole solo l'Inter?

Cifre che, ad ogni buon conto, poche società sono in grado di mettere sul banco delle offerte. Una di queste è il "neoricco" Newcastle, anch'esso in avanscoperta ma che, da Lukaku, ha ricevuto lo stesso responso rivolto al Milan: "No, grazie". L'attaccante classe 1993 - su cui comunque ci sarebbero anche, tra le altre Barcellona e Psg -, a quanto pare, vorrebbe solamente tornare a vestire la maglia dell'Inter e questo non è altro che l'ennesimo indizio.