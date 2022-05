Crisi United, Cristiano Ronaldo ride e i tifosi lo appoggiano

MANCHESTER (Inghilterra) - Sabato di Premier League da dimenticare per il Manchester United sconfitto nettamente per 4-0 sul campo del Brighton con Cristiano Ronaldo finito al centro delle critiche. Terza sconfitta nelle ultime 5 giornate ed il 4° posto perso, un clima non facile in casa Red Devils al quale si aggiunge l'ultima su CR7: l'asso portoghese è stato immortalato dalle telecamere mentre rideva incredulo con i suoi sotto 3-0, fotografia della drammatica situazione dello United. I media inglesi e i tifosi si sono scatenati con molti dalla parte dell'ex Juve: "Non biasimo Ronaldo per aver riso. La situazione al Man Utd è almeno divertente. Un mucchio di tizi pigri e strapagati lì dentro" ha scritto un tifoso con un altro che replica: "Non incolpate Ronaldo per aver riso, anch'io sto ridendo. Non sono adatti per indossare la maglia".