Klopp-Conte, che scintille! "Non mi piace", "Meritavamo di vincere noi"

Dopo il pari di Anfield tra il Liverpool e il Tottenham, che complica il cammino dei Reds verso il titolo in Premier League, Jurgen Klopp ha criticato il modo di giocare della squadra di Antonio Conte. "Non mi piace questo tipo di calcio, ma questa è una mia opinione personale - ha detto il tecnico tedesco -. Penso che siano una grande squadra e dovrebbero essere più propositivi. Contro una squadra come il Liverpool hanno avuto un possesso palla tra il 30% e il 36%. Ma è un mio problema, non potrei mai proporre un calcio così, non saprei insegnarlo e non potrei mai giocare in questo modo. Il loro modo di giocare funziona per queste partite, il loro contropiede è veramente pericoloso, ma sono ancora al quinto posto e questo dimostra quello che è".