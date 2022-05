"Manchester United-Ronaldo, deciderà Ten Hag: Cristiano è pronto a restare"

Per Cristiano Ronaldo sono i giorni della delusione, ma soprattutto dei dubbi. La stagione che ha segnato il ritorno in Inghilterra a 13 anni di distanza dal primo commiato dal Manchester United per approdare al Real Madrid è stata di molto inferiore alle aspettative, più sul piano collettivo che individuale, nonostante i 18 gol messi a segno in Premier, ai quali aggiungere i sei in Champions League, non rappresentino certo un bottino in linea con quelli cui Cristiano ha abituato in carriera, compreso il triennio trascorso alla Juventus.

'The Sun': Ronaldo pronto a dire sì a Ten Hag Secondo quanto trapela dall’Inghilterra, in particolare dal 'Sun', e da fonti vicine al giocatore, comunque, la certezza della mancata qualificazione dello United alla prossima Champions League, alla quale Cristiano non si è qualificato per la prima volta dopo 19 anni, potrebbe non essere la pregiudiziale decisiva per orientare la scelta del fuoriclasse portoghese riguardo il proprio futuro. Sotto contratto fino al giugno 2023, infatti, CR7 sarebbe tentato di proporsi come guida non solo tecnica del gruppo rinnovato, se non stravolto, che sotto la guida del futuro allenatore Erik ten Hag punterà a tornare competitivo in Premier e magari a vincere l’Europa League, ultimo trofeo conquistato dai Red Devils, nel 2017 con José Mourinho in panchina.

Il nuovo Manchester United ripartirà da CR7? In particolare il 'Sun' a farsi portavoce dello stato d’animo di Ronaldo, definito tra i giocatori più colpiti per la deludente stagione della squadra, ma anche deciso a restare a Manchester a meno di indicazioni contrarie del nuovo staff tecnico con il chiaro obiettivo di aiutare i compagni a tornare in Champions e vincere un trofeo nella stagione 2022-’23. Qualora invece le indicazioni di Ten Hag fossero diverse, Ronaldo prenderebbe in considerazione l'ipotesi di cambiare nuovamente aria per intraprendere una nuova sfida professionale.