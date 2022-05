Altro "nemico" per Conte: "Arteta? È capace solo di lamentarsi"

La Premier League saluta la nascita di una nuova rivalità tra allenatori, quella tra Antonio Conte e Mikel Arteta. Al termine della sfida tra Tottenham e Arsenal, recupero della 22ª giornata di campionato vinto 3-0 dagli Spurs che si sono pienamente rilanciati nella caccia ad un posto nella prossima Champions League da contendere proprio ai Gunners, il manager spagnolo dell’Arsenal ha infatti protestato duramente nei confronti della direzione arbitrale.

Tottenham-Arsenal, furia Arteta: "Se parlo mi squalificano" La partita è stata inevitabilmente condizonata dall’espulsione subita da Rob Holding al 33’ per doppia ammonizione, a metà tra il primo gol di Harry Kane, su rigore al 22’, e il raddoppio al 37’, prima che il tris di Son al 37’ ponesse di fatto fine al match con quasi un tempo di anticipo. Arteta è stato molto duro e diretto nel commentare l'arbitraggio a fine gara ai microfoni di 'Sky Sport': “Non posso dire ciò che penso sull’arbitraggio altrimenti vengo sospeso per sei mesi. Se devo dare un’interpretazione di quanto successo nella partita e sull’espulsione di Holding sarei costretto a mentire, cosa che non mi piace. Quindi preferisco tacere”.

Conte, Arteta e quelle ruggini che durano da gennaio Dopo essere venuto a conoscenza delle parole di Arteta la replica del collega non si è fatta attendere, in pieno "Conte-style": “Credo che Arteta dovrebbe concentrarsi maggiormente sulla propria squadra senza lamentarsi in continuazione. La sua carriera è appena iniziata, deve stare calmo, sentire un allenatore che protesta tante volte durante una partita è fastidioso. Sono sei mesi che non fa che lamentarsi". Le origini della diatriba nascono dalla richiesta dell'Arsenal di rinviare la partita che si sarebbe dovuta giocare a gennaio a causa dei tanti casi di Coronavirus all'interno dello spogliatoio, richiesta malsopportata dal Tottenham: "Arteta si lamenta per il calendario? Loro sono riusciti a far rinviare la partita in modo incredibile. Comunque ormai è il passato".