Manchester City, statua per Aguero a 10 anni dal gol al Qpr

Le parole di Aguero, Al Mubarak e Scott

Recentemente inserito nella Hall of fame della Premier League, Sergio Aguero ha commentato con emozione l'esposizione della statua a lui dedicata: "Sinceramente è una cosa molto bella per me", dichiara commosso El Kun ai canali ufficiali del City. "In quei 10 anni ho potuto vincere tanti trofei e ho potuto aiutare il club a diventare uno dei più importanti al mondo. Sono molto grato al club per aver realizzato questa statua in riconoscimento della mia carriera calcistica a Manchester. È qualcosa di molto speciale”. Emozionato anche il presidente del Manchester City, Khaldun Al Mubarak, che ha ricordato quei momenti indimenticabili per tutto il mondo City: “Quando i nostri tifosi pensano a Sergio, i loro ricordi vanno sull'iconico momento del minuto 93:20 e al gol che ha assicurato il primo scudetto del club dopo 44 anni, ma come dimostra il suo record di 260 gol per il club, il suo impatto al Manchester City è andato ben oltre". Soddisfazione anche per lo scultore che ha realizzato l'opera, Andy Scott, per il quale "è stato un onore lavorare a un progetto che significa così tanto per i fan del Manchester City in tutto il mondo per celebrare un giocatore così importante nella vita di questa squadra". Scott si augura che questa statua possa portare "felicità e gioia a tutti coloro che la vedono".