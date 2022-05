Ronaldo ancora al Manchester United? Indossa le nuove maglie

MANCHESTER - Aumentano gli indizi che portano alla permanenza di Cristiano Ronaldo al Manchester United anche nella prossima stagione. Nonostante lo zero in bacheca di quest'anno, con i Red Devils che hanno chiuso senza titoli e senza qualificazione alla Champions League, il nuovo ciclo aperto da Ten Hag avrebbe convinto CR7 a restare (il suo contratto scade nel 2023) e a ripartire insieme per vincere. Non solo: un altro dettaglio, ormai diventato virale, rafforza la possibilità di vedere ancora a Manchester Ronaldo.