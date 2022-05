Jake Daniels del Blackpool fa coming out: "Sono gay, ora basta bugie"

LONDRA (INGHILTERRA) - Jake Daniels, 17enne attaccante del Blackpool, squadra di seconda divisione in Inghilterra, è il primo calciatore professionista in attività nel Regno Unito a dichiarare pubblicamente di essere gay. "Per molto tempo ho pensato che avrei dovuto nascondere la verità perché volevo diventare, e ora lo sono, un calciatore professionista - ha raccontato in una intervista a Sky Sports - Mi sono chiesto se dovessi aspettare di ritirarmi per fare coming out". Il giovane calciatore è infatti all'inizio della sua carriera e ha militato quest'anno in Championship. Ora spera di poter diventare un punto di riferimento: "Ho solo 17 anni ma è chiaro che voglio fare il calciatore e se, facendo coming out, altre persone pensassero di poterlo fare anche loro dopo avermi visto e sentito, sarebbe fantastico". L'unico calciatore attualmente in attività che ha dichiarato di essere omosessuale è Josh Cavallo, che attualmente gioca in Australia con l'Adelaide United. Il centrocampista 22enne ha fatto coming out lo scorso ottobre prima dell'inizio della stagione. L'unico calciatore omosessuale che ha giocato nei campionati professionisti in Inghilterra a fare outing è stato Justin Fashanu, ma il suo annuncio è arrivato nel 1990, quando già non giocava più ad alti livelli.