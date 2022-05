Henderson, frecciatina al City: "Meglio il canale per bambini che guardare loro"

Così come in Italia, anche la Premier League si deciderà all'ultima giornata. Un solo punto divide il Manchester City capolista dal Liverpool, con i Reds che grazie al 2-1 di Southampton hanno accorciato sui Citizens, fermati sul 2-2 dal West Ham. Nell'ultimo atto, la squadra di Klopp, impegnata il prossimo 28 maggio nella finale di Champions League contro il Real Madrid, ospiterà il Wolverhampton mentre quella di Pep Guardiola affronterà in casa l'Aston Villa di Steven Gerrard.

Henderson, che bordata al Manchester City!

L'attesa sale. Intanto, però, il capitano del Liverpool Jordan Henderson, ai microfoni di Sky Sports, ha voluto lanciare una frecciatina ai rivali: "Non guardo il Manchester City, alcuni ragazzi lo fanno, ma il modo in cui giocano non è mai bello da guardare. Quindi metto il canale per bambini, è meglio da guardare (ride, ndr). Il City non perde mai punti. Gerrard? Speriamo che ci faccia un favore. Potrei chiamarlo! Avevamo già avuto questo problema quando hanno giocato in trasferta contro il Brighton. Possiamo imparare da quell’esperienza e concentrarci su ciò che dobbiamo fare e speriamo che Stevie e l’Aston Villa possano farci un favore".