Premier, il Leicester ferma il Chelsea di Lukaku

LONDRA - L'ultimo turno di recuperi della Premier League, prima della 38ª e ultima giornata, si chiude con il pareggio tra Chelsea e Leicester per 1-1. I Blues, con Lukaku titolare, si fanno fermare nel recupero della 27ª giornata. Allo Stamford Bridge, dopo la deludente sconfitta contro il Liverpool in finale di FA Cup, il Chelsea va subito sotto con Maddison che al 7' batte Mendy e porta il Leicester in vantaggio. Reazione immediata dei Blues che si lanciano in avanti a caccia del gol del pari, che arriva al 35' con lo splendido mancino al volo di Marcos Alonso. Nel secondo tempo Lukaku spreca due grandissime occasioni, la prima al 62' con un colpo di testa su cross di Ziyech e la seconda pochi secondi dove riceve un ottimo pallone da Pulisic ma a due passi dal portiere calcia incredibilmente a lato. Il forcing nel finale non basta e la squadra di Tuchel si deve accontentare del pari. Il Chelsea si assicura comunque il terzo posto in classifica, con tre punti di vantaggio sul Tottenham di Conte e una miglior differenza reti che risulta impossibile da recuperare.