Vieira prende a calci un tifoso, il VIDEO shock: bufera in Premier

Everton-Crystal Palace 3-2: statistiche tabellino

'Fallo' di reazione

Insultato e aggredito verbalmente, l'ex centrocampista francese (che ha giocato anche in Italia indossando le maglie di Milan, Juventus e Inter) alla ifne ha reagito scalciando l'esagitato sostenitore dell'Everton che è caduto a terra mentre Vieira è stato calmato e portato via da alcuni tesserati del suo club. Le immagini catturate dalle telecamere e dagli smartphone di altre persone presenti in quel momento sul campo hanno ovviamente fatto il giro del web, scatenando la bufera. Da capire ora se per Vieira ci saranno sanzioni disciplinari.

