Manchester United, Ten Hag: "Ronaldo? Ci darà i gol"

MANCHESTER (Inghilterra) - "Questo club ha una grande storia, ora scriviamo il futuro". Erik Ten Hag inizia ufficialmente la sua avventura alla guida del Manchester United. Il 52enne tecnico olandese, dopo l'ottimo lavoro all'Ajax, punta a risollevare le sorti dei Red Devils che hanno fallito la qualificazione alla prossima Champions e che dal 2013 - anno dell'ultima Premier League vinta - ad oggi, dal ritiro di sir Alex Ferguson, hanno già cambiato cinque allenatori. "Non vedo questa esperienza come un rischio", sottolinea il tecnico olandese che glissa sul mercato e sugli obiettivi per puntellare un parco giocatori, a suo avviso, di altissimo livello: "Quanti giocatori ci servono? Sto ancora valutando la rosa. Abbiamo un grande progetto e poco tempo. Non vedo l'ora però di lavorare con questi calciatori: appena un anno fa questa squadra era seconda in campionato, per cui c'è un potenziale enorme. Penso che lavorando e migliorando, possiamo tirare fuori da questi ragazzi più di quello che è stato il risultato di questa stagione".