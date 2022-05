Chelsea, Abramovic saluta: "Lascio il club in buone mani"

LONDRA (Inghilterra) - Roman Abramovic saluta il Chelsea e i tifosi 'Blues'. Con una lettera pubblicata sui canali uffciali del club, il magnate russo si sofferma sui 20 anni di gestione della società londinese : "Sono passati quasi tre mesi da quando ho annunciato la mia intenzione di vendere il Chelsea. In questo periodo il team che è stato costruito ha lavorato duro per trovare il giusto custode che si prendesse cura del Chelsea, qualcuno che desse le giuste garanzie per guidare il club al successo in questo nuovo capitolo. La proprietà di questo club comporta una grande responsabilità. Da quando sono arrivato al Chelsea quasi vent'anni fa, ho assistito in prima persona a ciò che questo club può ottenere. Il mio obiettivo è stato garantire l'arrivo di un proprietario con una mentalità vincente per la squadra maschile e femminile, nonché la volontà e la spinta per continuare a sviluppare altri aspetti chiave del club, come l'Academy e il lavoro fondamentale di Fondazione Chelsea".