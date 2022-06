Cristiano Ronaldo nominato giocatore dell'anno del Manchester United

Cristiano Ronaldo , pur in una stagione un po' sottotono, è stato nominato giocatore dell'anno del Manchester United . Quest'anno, l'attaccante portoghese ha segnato 24 gol e fornito tre assist in 38 partite giocate. Per Cr7 si tratta del quarto premio Sir Matt Busby, essendoselo già aggiudicato nel 2003-2004, 2006-2007 e 2007-2008. Raggiunge il portiere David De Gea , l'unico a essere arrivato a quattro successi.

Ronaldo: dalla panchina con il Portogallo al premio

Non è un periodo particolarmente felice per Ronaldo. Ha fallito con il Manchester United l'obiettivo Champions League e si è dovuto accontentare di un piazzamento buono per l'Europa League. Nell'ultima partita di Nations League tra Portogallo e Spagna il commissario tecnico l'ha spedito in panchina.

Ma adesso a farlo sorridere un po' è arrivato il premio Sir Matt Busby, assegnato dopo una votazione che coinvolge i tifosi dello United di tutto il mondo. Sui social, il Manchester ha celebrato il vincitore con alcuni post in cui si possono rivedere le reti di Cr7 in questa stagione. Il numero 7, in stagione, aveva conquistato per cinque volte il premio di giocatore del mese. Nella classifica marcatori della Premier League, ha terminato al terzo posto con 18 reti dietro Mohamed Salah e Son Heung-min che, però, hanno giocato cinque partite in più dell'ex Juve.