“Manchester United, Ten Hag fa sul serio per Eriksen”

E' Ten Hag , nuovo allenatore del Manchester United , che spinge per portare a Old Trafford il danese Christian Eriksen . L'ex Inter , con il Brentford , ha dimostrato di essere in grado di fare ancora il calciatore. E pure piuttosto bene. Attirandosi gli interessi di diversi club di Premier League, tra i quali non manca il Tottenham di Antonio Conte . Lo fa sapere The Athletic.

“Eriksen: è lotta a due per lui”

A quanto pare, sarebbe proprio un testa a testa tra United e Tottenham per il 30enne che, solo un anno fa, rischiava di morire su un campo di calcio a Euro 2020. Lo United avrebbe già presentato un'offerta per il giocatore che con il Brentford aveva un contratto in scadenza e che potrebbe ancora essere rinnovato. Ma Eriksen vorrebbe giocare per obiettivi più ambiziosi, cosa che gli permetterebbero sia il Manchester sia gli Spurs.

Sul versante Tottenham, ci sarebbe il vantaggio di ritrovare Antonio Conte, con cui il danese vinse lo scudetto con la maglia dell'Inter, e anche la possibilità di disputare la Champions League. Oltre a tornare in un club dove aveva raggiunto il suo livello più alto tre stagioni fa. Lo United probabilmente può offrire più soldi al giocatore, ma quest'anno disputerà l'Europa League. Ci sarebbe però la possibilità di giocare al fianco di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo. E per un Ten Hag che si sta esponendo in prima persona per prenderlo.